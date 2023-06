https://it.sputniknews.com/20230615/budapest-ue-non-inserira-il-settore-nucleare-nellelenco-delle-sanzioni-anti-russe-prossimamente-17300697.html

Budapest: UE non inserirà il settore nucleare nell'elenco delle sanzioni anti-russe prossimamente

Le sanzioni contro il settore nucleare russo non saranno incluse nell'undicesimo pacchetto di sanzioni dell'UE, ha affermato il ministro ungherese degli Affari... 15.06.2023, Sputnik Italia

"Non ci saranno sanzioni contro il settore nucleare, questo è certo, perché le sanzioni richiedono il consenso dei paesi, l'Ungheria non accetterà mai restrizioni contro l'industria nucleare", ha detto il ministro, rispondendo a una domanda di Sputnik a margine del forum economico SPIEF.La Commissione Europea ad aprile ha presentato una serie di proposte per nuove sanzioni contro la Federazione Russa. L'obiettivo principale dell'11° pacchetto dovrebbe essere l'ulteriore rafforzamento della lotta contro l'aggiramento delle restrizioni europee. L'Ue, in particolare, ha previsto di inserire nel nuovo pacchetto le misure nei confronti di aziende e Paesi, anche terzi, che, secondo Bruxelles, stanno partecipando o contribuendo ad aggirare le sanzioni anti-russe. Questo punto ha successivamente suscitato critiche all'interno dell'UE. È stato anche riferito che né i diamanti russi né l'industria nucleare della Federazione Russa sarebbero stati inclusi nel prossimo pacchetto di restrizioni.

