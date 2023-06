Zakharova: qualsiasi decisione su diga di Kakhovka della CPI non avrà valenza giuridica

"In primo luogo, la cosiddetta Corte penale internazionale, in linea di principio, non ha la competenza per assegnare alcun pagamento interstatale, di cui il regime di Kiev ha subito iniziato a parlare, poiché, di fatto, non considera le controversie tra Stati. E in ogni caso, la Russia e molti altri paesi non partecipano allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale e non hanno alcun obbligo ai sensi di esso, come abbiamo ripetutamente affermato. Non collaboriamo con questo organismo, qualsiasi decisione sarà legalmente nulla per noi", ha detto Zakharova a margine dello SPIEF.