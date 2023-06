https://it.sputniknews.com/20230614/usa-stanno-cercando-di-interferire-direttamente-nei-negoziati-tra-baku-e-stepanakert---media-17298477.html

USA stanno cercando di interferire direttamente nei negoziati tra Baku e Stepanakert - media

USA stanno cercando di interferire direttamente nei negoziati tra Baku e Stepanakert - media

Lo scorso maggio, i mediatori internazionali nei negoziati tra Armenia e Azerbaigian hanno cercato di compiere progressi verso l'accordo su un trattato di... 14.06.2023, Sputnik Italia

Nella prima metà del mese, i paesi occidentali sono stati costantemente attivi: prima i ministri degli Esteri di Yerevan e Baku si sono incontrati a Washington con la partecipazione del Segretario di Stato Blinken, e poi Pashinyan e Aliyev hanno avuto colloqui a Bruxelles attraverso la mediazione del capo del Consiglio europeo Charles Michel. Successivamente, i negoziati si sono svolti già a Mosca.Contrariamente alla posizione di Mosca, che proponeva di mantenere lo status quo per stabilizzare la situazione e garantire la sicurezza della restante parte armena del Nagorno-Karabakh, il primo ministro armeno Pashinyan, come ha osservato l'esperto del Caucaso meridionale Alexander Ananiev, è arrivato al punto in cui “la discussione della questione del Nagorno-Karabakh è stata praticamente dato in appalto agli sponsor occidentali”.La dichiarazione di Pashinyan sul riconoscimento del Nagorno-Karabakh come parte dell'Azerbaigian, fatta, come osserva l'esperto, con evidente fretta, è stata apparentemente imposta dai mediatori occidentali in modo che questo argomento non venisse più sollevato a Mosca.Ciò viene confermato dalle informazioni ricevute dal giornale Komsomolskaya Pravda da fonti attendibili, secondo cui gli americani non si limitano più alla mediazione tra Baku e Yerevan, ma hanno anche deciso di entrare direttamente nel dialogo tra Baku e Stepanakert. Sotto forma di ultimatum, Washington sta costringendo i rappresentanti del Nagorno-Karabakh a concordare nel prossimo futuro un incontro con la parte azera in un "paese terzo" sotto la supervisione di curatori americani. Inoltre, se la leadership del Nagorno-Karabakh rifiuta tale contatto, viene minacciata di condurre quasi un'operazione antiterrorismo azera nella regione.L'"iniziativa di peacekeeping" americana, secondo le stesse fonti, è stata accolta negativamente a Stepanakert. Tuttavia, è oggetto di pressioni da parte del "ministro degli Esteri" del Nagorno-Karabakh Sergey Ghazaryan. Inoltre, lui stesso è a Yerevan e gode del sostegno di Pashinyan. Come può finire tutto questo? In un solo modo: la creazione di nuove minacce allo sviluppo della situazione nel Nagorno-Karabakh e agli interessi fondamentali degli armeni che vivono nella regione, osserva il giornale.

