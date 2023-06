https://it.sputniknews.com/20230614/rivista-russa-rossija-v-globalnoj-politike-berlusconi-personaggio-chiave-per-la-politica-deuropa-17298007.html

Rivista russa Rossija v globalnoj politike: "Berlusconi personaggio chiave per la politica d'Europa"

Rivista russa Rossija v globalnoj politike: “Berlusconi personaggio chiave per la politica d’Europa”

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato "uno dei politici europei più brillanti del ventunesimo secolo", scrive il caporedattore del quotidiano... 14.06.2023

“Berlusconi era in grado, come nessuno, di comunicare con le persone e di farla franca, era amato e odiato, alcuni cercavano con tutte le loro forze di eliminarlo dalla politica, ma invano: rinasceva come una fenice”, si legge nell’articolo.Lukyanov sottolinea che, a suo avviso, Berlusconi è diventato “un personaggio chiave per la politica di tutta l’Europa dopo la guerra fredda”.Il giornalista rileva che il leader di Forza Italia ha “capito l’importanza della Russia” e “l’importanza dei rapporti con Mosca”.L’analista ha evidenziato come Berlusconi non ha mai negato la sua amicizia con il presidente russo, Vladimir Putin, nonostante l’attuale situazione internazionale.“Berlusconi ci mancherà, ma prima di tutto ci mancherà l’epoca in cui sembrava che tutto fosse possibile e accessibile”, ha concluso Lukyanov.

