Rinviata la visita del direttore generale dell'AIEA alla centrale nucleare di Zaporozhye

La visita della delegazione dell'AIEA guidata dal suo direttore generale Rafael Grossi alla centrale nucleare di Zaporozhye, prevista per mercoledì, è stata... 14.06.2023, Sputnik Italia

"L'arrivo della delegazione dell'AIEA è stato rinviato, si parla di posticipare (la visita) di un giorno", ha detto l'interlocutore dell'agenzia.In precedenza, Grossi ha affermato che, oltre a incontrare Volodymyr Zelensky, intende anche visitare la centrale nucleare di Zaporozhye per valutare la situazione, fare la rotazione degli esperti dell'agenzia, nominare un gruppo rafforzato.Il capo dell'AIEA in precedenza aveva suggerito che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sostenesse cinque principi per garantire la sicurezza della centrale nucleare di Zaporozhye: non consentire attacchi all'impianto, non collocarvi armi pesanti e personale militare che potrebbe essere utilizzato per attacchi, non mettere in pericolo l'alimentazione dell'impianto, garantire la protezione di tutte le strutture e i sistemi che assicurano il funzionamento sicuro dell'impianto, non intraprendere alcuna azione che pregiudichi questi principi.

