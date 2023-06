https://it.sputniknews.com/20230614/mercenari-delle-forze-armate-ucraine-della-legione-caucasica-sequestrano-costose-ville-a-kherson-17297858.html

Mercenari delle forze armate ucraine della "Legione caucasica" sequestrano costose ville a Kherson

Mercenari delle forze armate ucraine della "Legione caucasica" sequestrano costose ville a Kherson

Un gruppo di mercenari appartenenti alla "Legione caucasica" ha sequestrato due blocchi di ville costose in un quartiere prestigioso di Kherson, ha affermato a... 14.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-14T10:35+0200

2023-06-14T10:35+0200

2023-06-14T10:35+0200

la situazione in ucraina

ucraina

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/12/16489284_0:0:3141:1768_1920x0_80_0_0_604212191ee622f248da764d4b295ffa.jpg

Alla data del 30 maggio, i mercenari si trovavano in una casa privata in via Verevchina, 23a. Questa casa si trova in un edificio d'élite, intorno a case private. Al 1° e 2° piano della casa vivono mercenari georgiani, tra cui il comandante della "Legione caucasica" Lado Gamsakhurdia (a sinistra nella foto), nel seminterrato, presumibilmente, ci sono stanze lavorative.Secondo la fonte, al centro della foto c'è una residente di Ternopil, Lyudmila Sivak: a marzo ha inviato per posta aiuti umanitari ai mercenari. Nello stesso periodo, secondo la fonte, sui social network è apparso un video in cui il comandante della "Legione caucasica" Lado Gamsakhurdia e il mercenario Borya Medzmariashvili (nominativo "Cobra", nella foto - a destra) consegnano parte degli aiuti umanitari ai residenti locali con parole di gratitudine a Sivak.

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina, difesa