Gavrilov: delegati occidentali usciti dalla sala durante esposizione schegge HIMARS a OSCE

Gavrilov: delegati occidentali usciti dalla sala durante esposizione schegge HIMARS a OSCE

Durante una dimostrazione da parte russa al forum dell'OSCE di frammenti di munizioni HIMARS utilizzate da Kiev nel Donbass, le delegazioni dei Paesi membri... 14.06.2023, Sputnik Italia

"Durante la dimostrazione, le delegazioni occidentali degli Stati partecipanti all'OSCE hanno lasciato la sala riunioni. Secondo le nostre stime, ciò indicava che semplicemente non potevano sopportare di ascoltare fatti reali che confermassero il coinvolgimento dell'Occidente nei crimini di guerra dell'Ucraina", ha dichiarato il diplomatico russo.Ha spiegato che durante il discorso, la parte russa ha posto direttamente la domanda: "Come reagirebbero i colleghi occidentali se qualcosa del genere fosse fatto contro, ad esempio, gli inglesi in Irlanda, i francesi in Belgio, gli italiani in Svizzera, gli svedesi in Finlandia?"."Cosa direbbero se gli Stati Uniti armassero forze terroristiche contro questi cittadini e sostenessero slogan disumani sulla necessità di eliminarli? Certo, semplicemente non possono rispondere. È più facile scappare, lasciando le domande che abbiamo posto senza risposta. Questa situazione conferma ancora una volta che i paesi dell'Occidente non sono solo sponsor, ma complici dell'illegalità perpetrata da Kiev per nove anni nel Donbass", ha concluso Gavrilov.In precedenza è stato riferito che il diplomatico mercoledì alla riunione plenaria del Forum per la cooperazione per la sicurezza (FSC) per la prima volta nella storia di questo organismo ha presentato frammenti di munizioni per i lanciarazzi americani HIMARS che vengono utilizzati contro i residenti del Donbass, come prova dei crimini di Kiev sponsorizzati dagli Stati Uniti.Come ha osservato Gavrilov in un'intervista a Sputnik, la parte russa non si limiterà a mostrare munizioni per gli HIMARS al forum dell'OSCE, ma organizzerà una dimostrazione di un carro armato tedesco Leopard catturato, se necessario, per ragionare con gli europei che sostengono atti di terrorismo ucraino.

