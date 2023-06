https://it.sputniknews.com/20230614/esercito-russo-conduce-attacchi-missilistici-contro-riserve-delle-truppe-ucraine-e-mercenari-17298627.html

Esercito russo conduce attacchi missilistici contro riserve delle truppe ucraine e mercenari

14.06.2023

la situazione in ucraina

russia

difesa

ucraina

"La scorsa notte, le forze armate della Federazione Russa hanno effettuato attacchi di gruppo con armi di precisione a lungo raggio lanciate da mare e terra contro i luoghi di aggregazione delle riserve delle forze armate dell'Ucraina e di mercenari stranieri, nonché magazzini di munizioni, armi ed equipaggiamento militare di produzione straniera", ha affermato il ministero.Tutti gli obiettivi designati sono stati colpiti, lo scopo degli attacchi è stato raggiunto, ha sottolineato il ministero della Difesa russo.Il dicastero ha anche parlato dei combattimenti in varie zone del fronte. Nelle direzioni Yuzhnodonetsk, Zaporozhye e Donetsk, l'esercito ucraino ha continuato i tentativi infruttuosi di attaccare e ha subito perdite significative. Sulla sporgenza Vremevka, vicino a Makarovka, le unità difensive del gruppo Vostok hanno respinto gli attacchi di due compagnie di fanteria motorizzata delle forze armate ucraine, distruggendo quattro carri armati e sette veicoli corazzati da combattimento. Gli attacchi di due gruppi tattici della compagnia ucraina delle forze armate ucraine sono stati respinti vicino a Prechistovka, hanno perso cinque carri armati e cinque veicoli corazzati. Nell'area di Rovnopol, Levadny e la fattoria di Oktyabr, le truppe russe hanno messo fuori combattimento cinque carri armati nemici.In un solo giorno, le perdite delle forze armate ucraine nelle direzioni Yuzhnodonetsk e Zaporozhye ammontano a oltre 800 soldati, 20 carri armati, quattro veicoli corazzati, 15 veicoli da combattimento di fanteria, due sistemi di artiglieria M777 americani, obici Msta-B e D-30 e un veicolo da combattimento Grad. In generale, secondo il Ministero della Difesa, dal 4 giugno le forze armate ucraine hanno perso circa 7,5mila persone tra uccisi e feriti solo sulla linea di contatto, senza considerare i militari morti a seguito di attacchi missilistici.Nella direzione di Donetsk, il Gruppo di forze meridionale ha respinto con successo gli attacchi nemici, eliminando almeno 205 soldati ucraini, due veicoli corazzati, sette veicoli, due obici D-20, nonché depositi di munizioni della 45a brigata di artiglieria e 57a fanteria motorizzata delle Forze Armate dell'Ucraina. Nella direzione di Kupyansk, unità del Gruppo occidentale hanno sventato le attività di tre gruppi di sabotaggio e ricognizione ucraini. In questa zona, le forze armate ucraine hanno perso circa 30 persone, un veicolo da combattimento corazzato, due veicoli, un cannone semovente americano M109 Paladin e un Krab polacco.Nella direzione di Krasny Liman, il gruppo del Centro ha eliminato circa 60 militari ucraini, un veicolo da combattimento di fanteria, due camioncini, un cannone semovente Gvozdika, un obice D-20 e un veicolo da combattimento Grad. E nella direzione di Kherson, le perdite delle forze armate ucraine ammontano a circa 50 persone, nove veicoli e cannoni semoventi Akatsiya.

