https://it.sputniknews.com/20230614/delegazione-russa-non-invitata-ai-funerali-di-berlusconi-17299095.html

Delegazione russa non invitata ai funerali di Berlusconi

Delegazione russa non invitata ai funerali di Berlusconi

La delegazione russa non è stata invitata ai funerali dell'ex premier italiano Silvio Berlusconi, ha affermato l'assistente del presidente russo Yuri Ushakov. 14.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-14T15:17+0200

2023-06-14T15:17+0200

2023-06-14T15:17+0200

russia

italia

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/11182281_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_6e64e292d7d907ddfcff55e6bb6f9dc1.jpg

"Non sappiamo ancora il livello di presenza straniera al funerale, ma la parte russa non è stata invitata a questa cerimonia", ha detto Ushakov in un briefing.Ushakov ha osservato che il presidente russo Vladimir Putin è sinceramente addolorato per la morte di Berlusconi, con il quale aveva "non solo rapporti di lavoro costruttivi, ma anche molti anni di amicizia"."Come sapete, il Presidente ha inviato le sue condoglianze al Presidente della Repubblica italiana, e ha rilasciato un commento speciale in cui ha sottolineato il ruolo speciale di Berlusconi, anche nell'ambito dello sviluppo delle relazioni tra Russia e Italia", ha aggiunto.

russia

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, italia, politica