Blinken visiterà Pechino e Londra dal 16 al 21 giugno

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken visiterà la Cina e il Regno Unito dal 16 al 21 giugno, ha annunciato il Dipartimento di Stato americano. 14.06.2023, Sputnik Italia

"A Pechino, il segretario Blinken incontrerà gli alti dirigenti della Repubblica Popolare Cinese per discutere l'importanza di mantenere aperta la comunicazione per relazioni bilaterali responsabili", ha dichiarato mercoledì il Dipartimento di Stato in un comunicato.Si osserva che ai colloqui saranno sollevate anche "preoccupazioni" su questioni bilaterali, regionali e globali, le parti discuteranno anche di "opportunità di interazione su questioni internazionali di interesse comune".Durante il suo viaggio a Londra, Blinken parteciperà a una conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina, oltre a incontrare colleghi del Regno Unito, Ucraina, partner e alleati di altri paesi, aggiunge il Dipartimento di Stato.

