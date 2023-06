https://it.sputniknews.com/20230613/wsj-usa-doteranno-i-carri-armati-abrams-per-lucraina-di-proiettili-alluranio-impoverito-17296290.html

WSJ: USA doteranno i carri armati Abrams per l'Ucraina di proiettili all'uranio impoverito

WSJ: USA doteranno i carri armati Abrams per l'Ucraina di proiettili all'uranio impoverito

La Casa Bianca approverà la fornitura di proiettili all'uranio impoverito per i carri armati Abrams che saranno inviati all'Ucraina, ha riferito il Wall Street... 13.06.2023

“Si prevede che l'amministrazione Biden fornirà all'Ucraina proiettili all’uranio impoverito dopo settimane di discussioni interne su come equipaggiare i carri armati Abrams che gli Stati Uniti stanno dando a Kiev”, scrive il giornale.Secondo un funzionario, attualmente non ci sono grossi ostacoli all'approvazione della spedizione di munizioni all'uranio impoverito. Tuttavia, alcuni funzionari della Casa Bianca hanno espresso la preoccupazione che il trasferimento di questi proiettili esporrà Washington a critiche in quanto rappresentano un pericolo per la salute umana e l'ambiente.A marzo, la Gran Bretagna ha annunciato l'intenzione di trasferire proiettili con nucleo di uranio impoverito a Kiev insieme ai carri armati Challenger.

