Ucraina, persi metà dei Leopard finlandesi. Berlino: non possiamo sotituire ogni carro armato

In precedenza, secondo informazioni non confermate, era stato affermato che tre veicoli Leopard 2R, che la Finlandia aveva trasferito in Ucraina, erano stati distrutti. Helsinki ha trasferito sei macchine per lo sminamento basate sul carro armato tedesco Leopard 2.Come scrive Helsingin Sanomat, il verificatore ha confermato l'autenticità delle immagini della regione di Zaporozhye, in cui sono stati registrati i veicoli finlandesi distrutti.Da parte sua, il Ministero della Difesa della Finlandia, lunedì, in una conversazione con YLE, ha rifiutato di commentare la distruzione in Ucraina di veicoli da combattimento trasferiti a Kiev nell'ambito dell'assistenza militare.Dal febbraio 2022, la Finlandia ha consegnato 16 pacchetti di aiuti militari all'Ucraina, per un valore di circa 1,1 miliardi di euro.Allo stesso tempo, un altro alleato ucraino e fornitore di aiuti militari, la Germania, afferma che non può sostituire ogni carro armato Leopard perso dall'Ucraina, ma la fornitura di quelli riparati aumenterà, ha detto a RTL Direkt il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius.Secondo il ministro, questa è la natura del conflitto: le persone muoiono e armi e carri armati vengono distrutti.A sua volta, il Ministero della Difesa della Russia ha riferito che quattro carri armati Leopard e cinque veicoli da combattimento di fanteria Bradley sono stati distrutti in un tentativo dell'offensiva delle forze armate ucraine nelle direzioni meridionali di Donetsk e Zaporozhye. I combattenti russi respinsero gli attacchi nemici.

