Stoltenberg: NATO non discuterà l'adesione dell'Ucraina fino alla sua "vittoria"

Alla fine di settembre 2022, Volodymyr Zelensky ha annunciato che l'Ucraina ha fatto la domanda per aderire alla NATO su procedura accelerata. L'esecuzione di una tale procedura è inopportuna, ha osservato in seguito Jake Sullivan, assistente del presidente degli Stati Uniti per la sicurezza nazionale. Il ministero degli Esteri ucraino ha affermato che Kiev non sarebbe soddisfatta di qualsiasi altra decisione del vertice NATO di Vilnius, previsto per l'11-12 luglio, se non un invito ad aderire all'alleanza. Il portavoce del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov ha affermato che il Cremlino ha ascoltato la richiesta di Zelensky all'adesione dell'Ucraina alla NATO, nonché diverse reazioni ad essa. Ha osservato che Mosca sta monitorando da vicino la situazione e ricorda che è stato l'orientamento di Kiev verso l'alleanza che è diventato uno dei motivi dell'inizio dell'operazione speciale della Russia in Ucraina."Fino a quando l'Ucraina non vince, non ci può essere alcuna discussione di adesione, perché solo un'Ucraina sovrana, indipendente e democratica può diventare un membro della NATO", ha detto Stoltenberg in un programma al canale televisivo americano PBS. Stoltenberg ha aggiunto che la NATO intende sostenere Kiev per tutto il tempo necessario.I tempi della controffensiva ucraina sono stati ripetutamente rinviati. Già il 5 giugno, l'Economist, citando funzionari, ha riferito che l'Occidente si aspettava che l'Ucraina lanciasse la controffensiva due settimane fa, e alcuni funzionari occidentali hanno iniziato a spazientirsi.Il 9 giugno, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che l'offensiva ucraina era iniziata, ciò è dimostrato dall'uso di riserve strategiche. Tuttavia, secondo lui, le truppe ucraine non hanno raggiunto i loro obiettivi in ​nessun settore a causa del coraggio dei soldati russi e della corretta organizzazione delle truppe. Tutti i tentativi di controffensiva fatti da Kiev sono falliti, ma il potenziale offensivo delle forze armate ucraine è ancora preservato, ha aggiunto il presidente.

