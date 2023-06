https://it.sputniknews.com/20230613/senatore-americano-rubio-esorta-a-controllare-i-prezzi-delle-armi-fornite-a-kiev-17295556.html

Senatore americano Rubio esorta a controllare i prezzi delle armi fornite a Kiev

Senatore americano Rubio esorta a controllare i prezzi delle armi fornite a Kiev

Il senatore americano Marco Rubio ha chiesto una verifica del costo di tutte le armi inviate in Ucraina dalle scorte del Pentagono, dopo che è stato scoperto... 13.06.2023, Sputnik Italia

Ha suggerito che il Government Accountability Office (GAO) confronti la valutazione delle attrezzature militari assegnate a Kiev nell'ambito del programma presidenziale del trasferimento delle armi (PDA, cioè dalle riserve delle forze armate statunitensi) con indicatori simili per altri paesi."Chiedo al GAO di rivedere completamente i rapporti del Dipartimento della Difesa su tutti i beni inviati in Ucraina nell’ambito PDA", ha scritto in una lettera il senatore repubblicano dello stato della Florida."Ciò garantirà che i contribuenti statunitensi non paghino un conto ancora più elevato per sostituire la proprietà necessaria per proteggere gli Stati Uniti e i suoi interessi", ha aggiunto Rubio.A maggio è scoppiato uno scandalo negli Stati Uniti a causa di pubblicazioni secondo cui il Pentagono ha aumentato di tre miliardi di dollari il costo di attrezzature, armi e munizioni inviate in Ucraina. Lo stesso ministero della Difesa ha spiegato l'incidente con discrepanze nelle categorie di valutazione e ha assicurato che il sovrapprezzo non ha influito sugli aiuti a Kiev.

