https://it.sputniknews.com/20230613/putin-incontra-i-reporter-di-guerra-e-blogger-17297192.html

Putin incontra i reporter di guerra e blogger

Putin incontra i reporter di guerra e blogger

Il presidente russo Vladimir Putin incontra i reporter di guerra, giornalisti e blogger. 13.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-13T16:50+0200

2023-06-13T16:50+0200

2023-06-13T16:50+0200

russia

politica

difesa

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/06/0d/17297032_0:0:2925:1645_1920x0_80_0_0_9aae56c73dbe8d1315c6204ae2a13de9.jpg

Per la prima volta, il capo di Stato russo ha parlato con i reporter di guerra a margine del Forum economico di San Pietroburgo nel 2022. Il presidente ha incontrato i giornalisti che lavorano nella zona dell'operazione militare speciale anche dal dicembre dello scorso anno. Putin ha risposto alle domande dei giornalisti.Il presidente russo ha affermato che gli obiettivi dell'operazione militare speciale in generale rimangono invariati."Essi cambiano in base alla situazione attuale, ma in generale, ovviamente, non cambieremo nulla e sono di principio per noi", ha detto Putin.Putin ha dichiarato che la controffensiva ucraina è stata avviata lo scorso 4 giugno."Il nemico non ha avuto successo in nessuno dei settori. Hanno subito pesanti perdite", ha aggiunto.Il presidente russo ha dichiarato che le perdite irrecuperabili dei militari russi sono 10 volte inferiori a quelle delle forze armate ucraine."Per quanto riguarda i veicoli corazzati, sono generalmente ancora più gravi (le perdite, ndr). Durante questo periodo hanno perso oltre 160 carri armati e oltre 360 ​​veicoli corazzati di vario tipo. Ci sono ancora perdite che non si vedono, che sono inflitte da armi ad alta precisione a lungo raggio a gruppi di personale e attrezzature. Quindi, in effetti, ce ne sono di più, queste perdite, da parte dell'Ucraina", ha detto Putin.La Russia sta contrastando gli agenti ucraini, alcuni risultati stanno diventando pubblici, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin.Tra tali risultati, il capo dello stato ha citato "l’arresto di agenti, impiegati dei servizi speciali dello stato limitrofo".

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, politica, difesa, vladimir putin