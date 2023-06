https://it.sputniknews.com/20230613/la-russia-ratifica-laccordo-per-le-forniture-di-gas-alla-cina-17296434.html

La Russia ratifica l'accordo per le forniture di gas alla Cina

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato una legge sulla ratifica di un accordo tra Russia e Cina sulla cooperazione nel campo delle forniture di gas... 13.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-13T13:58+0200

cina

russia

gas

Il documento è pubblicato sul portale ufficiale di informazioni legali.L'accordo intergovernativo, firmato il 31 gennaio 2023, prevede la realizzazione di un tratto transfrontaliero del gasdotto. Inizia in una stazione di misurazione del gas (GIS) in Russia vicino a Dalnerechensk, attraversa il fiume Ussuri e termina alla stazione di lancio di Hulin in Cina (non include GIS e stazione di lancio).In base all'accordo sono state individuate tre organizzazioni autorizzate: da parte russa è Gazprom, da parte cinese è la China National Oil and Gas Corporation e la China National Pipeline Company, ha anche osservato.Inoltre, l'accordo prevede e disciplina la procedura per l'attraversamento del confine di personale e attrezzature senza rilascio di visti, la procedura per lo svolgimento delle operazioni doganali durante lo spostamento di veicoli e mezzi tecnici, l'installazione di un punto di controllo bilaterale temporaneo merci e passeggeri, esenzione dai dazi doganali all'esportazione e dalle tasse doganali. Il viceministro ha sottolineato che l'accordo prevedeva separatamente la priorità degli accordi in rubli e yuan.Come ha osservato il primo ministro della Federazione Russa Mikhail Mishustin, con il gasdotto che raggiunge la sua piena capacità, le forniture di gas russo alla Cina aumenteranno di 10 miliardi di metri cubi all'anno. L'attuazione dell'accordo sarà vantaggiosa per entrambe le parti e darà un ulteriore impulso allo sviluppo socio-economico e tecnologico delle nostre regioni dell'Estremo Oriente, ha sottolineato il primo ministro.Gazprom sta ora fornendo gas alla Cina attraverso il gasdotto Potere dalla Siberia. L'esportazione su di esso alla fine del 2022 ammontava a 15,5 miliardi di metri cubi. Con l'avanzamento del progetto, si prevede di aumentare annualmente il volume delle forniture fino a raggiungere la capacità annua di progetto di 38 miliardi di metri cubi all'anno entro il 2025. Lo sviluppo del "vettore cinese" è anche connesso al tracciato che prevede la costruzione del gasdotto Power of Siberia 2 attraverso la Mongolia per 50 miliardi di metri cubi all'anno. Il progetto è in lavorazione.

