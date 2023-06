https://it.sputniknews.com/20230613/kishida-conferma-la-disponibilita-a-tenere-il-vertice-con-il-leader-nordcoreano-il-prima-possibile-17296912.html

Kishida conferma la disponibilità a tenere il vertice con il leader nordcoreano “il prima possibile”

Kishida conferma la disponibilità a tenere il vertice con il leader nordcoreano “il prima possibile”

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha ribadito la sua disponibilità a incontrare il leader nordcoreano Kim Jong-un "il prima possibile" per "risolvere... 13.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-13T16:52+0200

2023-06-13T16:52+0200

2023-06-13T16:52+0200

giappone

corea del nord

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/440/75/4407565_0:215:2879:1834_1920x0_80_0_0_cf25f8537e9e83e345554b8a656d1ff8.jpg

"Al fine di risolvere le questioni in sospeso tra il Giappone e la Corea del Nord, e nella prospettiva dell'apertura di una nuova era per entrambe le parti, intendo cogliere ogni opportunità per esprimere il mio desiderio. Mentre lo porto all'attenzione del Segretario generale (del Partito dei lavoratori della Corea - ndr) Kim Jong-un, per lo svolgimento di un vertice al più presto, intendo tenere consultazioni con funzionari di alto rango sotto la mia diretta subordinazione", ha affermato il premier.Una delle principali questioni irrisolte tra il Giappone e la RPDC è il problema dei cittadini giapponesi detenuti con la forza nella Corea del Nord dagli anni '70 e '80. Tokyo insiste che i servizi segreti della RPDC abbiano rapito almeno 17 cittadini giapponesi dagli anni '70, la RPDC ha ammesso solo 13 fatti. Cinque dei giapponesi sono riusciti a tornare in patria dopo le visite in RPDC dell'ex primo ministro Junichiro Koizumi nel 2002 e nel 2004. Le restanti otto persone, come assicura la parte nordcoreana, sono morte, ma il Giappone considera false le prove di morte presentate e chiede l'estradizione di tutte le persone che definisce ostaggi.

giappone

corea del nord

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

giappone, corea del nord, politica