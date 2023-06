https://it.sputniknews.com/20230613/anadolu-gli-usa-stanno-inviando-rinforzi-veicoli-blindati-e-munizioni-nelle-basi-militari-in-siria-17295788.html

Anadolu: gli USA stanno inviando rinforzi, veicoli blindati e munizioni nelle basi militari in Siria

Anadolu: gli USA stanno inviando rinforzi, veicoli blindati e munizioni nelle basi militari in Siria

Gli Stati Uniti stanno inviando rinforzi alle basi militari in Siria, riferisce l'agenzia statale turca Anadolu, citando fonti locali. 13.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-13T10:56+0200

2023-06-13T10:56+0200

2023-06-13T10:56+0200

siria

usa

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/479/23/4792375_0:18:3001:1706_1920x0_80_0_0_e9765ded1e508973c61de9a3a27aca70.jpg

"Un altro convoglio militare dell'esercito americano è passato dall'Iraq alla Siria attraverso il checkpoint di Al-Walid. Fino a 40 veicoli diretti in precedenza si erano dirette verso strutture militari statunitensi nella provincia siriana di Al-Hasaka, controllata da militanti curdi", scrive l'agenzia.Secondo fonti in Siria, il convoglio comprendeva veicoli blindati, camion con munizioni e camion con carburante. Il carico è destinato all'esercito americano nelle aree di Rumeilan, Sheddadi e Tall Beider.L'esercito americano controlla illegalmente i territori nel nord e nord-est della Siria nelle province di Deir ez-Zor, Al-Hasek e Raqqa, dove si trovano i più grandi giacimenti di petrolio e gas in Siria. Il funzionario di Damasco ha ripetutamente definito la presenza delle forze armate statunitensi sul suo territorio occupazione e pirateria di stato con l'obiettivo di un vero e proprio furto di petrolio.

siria

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

siria, usa, difesa