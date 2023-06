https://it.sputniknews.com/20230612/ue-non-riesce-a-concordare-nuove-sanzioni-contro-la-russia---fonte-17294289.html

UE non riesce a concordare nuove sanzioni contro la Russia - fonte

L'approvazione del nuovo, undicesimo, pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia è ancora in una fase preliminare ed è in discussione a livello... 12.06.2023, Sputnik Italia

"L'accordo è ancora in fase di discussione a livello di rappresentanti permanenti dei paesi dell'UE. Il pacchetto è incluso nell'ordine del giorno della riunione dei rappresentanti permanenti di mercoledì", ha detto la fonte.Allo stesso tempo, non ha risposto se i rappresentanti permanenti prevedono di completare l'accordo sul pacchetto entro il prossimo vertice UE del 29-30 giugno.In precedenza, la Svezia, che detiene la presidenza del Consiglio dell'UE, aveva suggerito che un nuovo pacchetto di sanzioni potrebbe essere finalmente preparato per il vertice dell'UE previsto per il 29-30 giugno.La Commissione Europea ad aprile ha presentato una serie di proposte per nuove sanzioni contro la Federazione Russa. L'obiettivo principale dell'11° pacchetto dovrebbe essere l'ulteriore rafforzamento della lotta contro l’aggiramento delle restrizioni europee. L'UE, in particolare, ha previsto di inserire nel nuovo pacchetto l'introduzione di misure nei confronti di aziende e Paesi, anche terzi, che, secondo Bruxelles, stanno partecipando o contribuendo ad aggirare le sanzioni anti-russe. Questo punto ha successivamente suscitato critiche all'interno dell'UE.

