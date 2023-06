https://it.sputniknews.com/20230612/silvio-berlusconi-e-morto-luomo-limprenditore-il-politico-una-vita-nella-storia-italiana-17293534.html

Silvio Berlusconi è morto. L’uomo, l’imprenditore, il politico: una vita nella storia italiana

Silvio Berlusconi è morto. L’uomo, l’imprenditore, il politico: una vita nella storia italiana

Silvio Berlusconi è morto oggi all'età di 86 anni. Imprenditore di successo, presidente del consiglio e dell'amato Milan: la sua figura ha segnato la storia... 12.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-12T10:56+0200

2023-06-12T10:56+0200

2023-06-12T10:56+0200

italia

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/14691620_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_fc656e3dd0723097bac27e5d4c3fb0fd.jpg

Silvio Berlusconi è nato il 29 settembre 1936 a Milano, figlio di un impiegato bancario.Nel 1961 si è laureato con 110 e lode alla facoltà di giurisprudenza dell’Università di Milano. Nel corso degli studi ha lavorato come cantante su una nave da crociera e dopo aver finito gli studi ha fondato un’impresa che si occupava della costruzione di quartieri residenziali nella periferia milanese, la Edilnord.Negli anni ’70 Berlusconi affianca all'edilizia il promettente settore delle telecomunicazioni, cominciando dalla radiotelevisione privata. Nel 1978 fonda il gruppo Fininvest, che diventerà la holding di famiglia.Gli anni del BiscioneSu iniziativa di Berlusconi nel 1980 va in onda il canale televisivo Canale 5, la prima rete televisiva commerciale nazionale in Italia seguita poi dai canali Italia 1 (in onda dal 1982) e Rete 4. Le tre reti televisive di proprietà di Berlusconi confluiranno nel gruppo Mediaset.Silvio Berlusconi a fine anni '70 acquisisce il pacchetto di controllo del quotidiano il Giornale, poi fonda l’agenzia pubblicitaria Pubitalia80, editore di Sorrisi e Canzoni TV (con tiratura di oltre 2 milioni di copie).Verso l’inizio degli anni ’90 Berlusconi ha avuto sotto controllo la maggiore casa editrice italiana Mondadori, la catena di supermercati Standa, la società informatica Olivetti e la banca Mediolanum.Sotto il Biscione della Fininvest sono riunite complessivamente 150 aziende.Le televisioni private in Italia e all'esteroBerlusconi ha fondato canali tv commerciali in Francia (La Cinq nel 1986), Germania (Tele5 nel 1987), Spagna (Telecinco nel 1989). Negli anni ’90 Fininvest è la mediaholding più grande d’Europa.L'approdo in politicaNel 1993 Silvio Berlusconi decide di abbandonare l’imprenditoria ed entrare in politica.Nel gennaio 1994 rassegna le dimissioni dalla Fininvest e crea il movimento politico di Forza Italia. Forza Italia all'interno della coalizione di centrodestra "Polo delle Libertà" vince le elezioni del 27 marzo 1994 e Silvio Berlusconi viene eletto per la prima volta Presidente del Consiglio.A causa di controversie tra gli alleati della coalizione, il primo governo di Berlusconi dura solo otto mesi e si arriva alle dimissioni il 17 gennaio 1995.Nelle nuove elezioni parlamentari del 1996, il Polo delle Libertà si inchina alla coalizione di centrosinistra, guidata da Romano Prodi, l' Ulivo.Gli anni 2000, i primi guai giudiziari e la seconda volta a Palazzo ChigiA cavallo tra gli anni '90 e 2000, Silvio Berlusconi si difende dalle accuse di falso in bilancio (Fininvest) ed è imputato nel processo SME. In politica riforma il nuovo blocco di centrodestra con Bossi e Fini: la Casa Delle Libertà vince le elezioni parlamentari il 13 maggio 2001.Nel giugno 2001 Silvio Berlusconi diventa nuovamente primo ministro: il suo governo sarà il più longevo della storia repubblicana.Sono gli anni del G8 di Genova e delle polemiche sul conflitto di interessi. In politica internazionale Berlusconi vanta buoni rapporti con George Bush e Vladimir Putin.Alle elezioni parlamentari dell'aprile 2006 la rivalità con la coalizione del centrosinistra è totale. I due blocchi hanno ottengono un simile numero di voti e solo su decisione della corte Costituzionale la vittoria va al centrosinistra di Romano Prodi.Il 17 maggio 2006 Silvio Berlusconi lascia l'incarico di capo del governo.Il 14 aprile 2008, la nuova coalizione di centro destra, il Popolo della Libertà, ottiene una schiacciante vittoria alle elezioni parlamentari anticipate, conquistando la maggioranza in entrambe le camere del parlamento italiano.L'8 maggio 2008 Berlusconi viene ufficialmente nominato Presidente del Consiglio: il Cavaliere diventa così l'unico politico alla guida del governo italiano per tre volte in 14 anni.Il 12 novembre 2011 Silvio Berlusconi rassegna le dimissioni dall’incarico di premier. La decisione viene presa dopo che l'8 novembre il suo esecutivo perde la maggioranza dei voti alla Camera dei Deputati. Le sue dimissioni sono state precedute dall'adozione da parte del parlamento di una legge volta a stabilizzare la situazione economica del Paese.Il MilanSilvio Berlusconi è stato presidente del Milan dal 24 marzo 1986 al 13 aprile 2017.Durante il periodo in cui Berlusconi deteneva la maggioranza azionaria, il Milan ha vinto 8 campionati italiani, 1 Coppa Italia, 7 Supercoppe italiane, 5 Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 5 Supercoppe UEFA e una Coppa del mondo per club FIFA, per un totale di 29 trofei ufficiali in 31 anni.Il 28 settembre 2018, tramite la Fininvest, è divenuto proprietario del Monza, club calcistico allora militante in Serie C.[67] Nel 2020 ha ottenuto la promozione in Serie B.Le condanneIl 1° agosto 2013, la Corte Suprema di Cassazione italiana ha condannato Berlusconi a quattro anni di carcere in un caso di alto profilo di massiccia frode finanziaria nel suo gruppo Mediaset. In conformità con la legge sulla grazia, la sentenza è stata ridotta a un anno di carcere e poi commutata in lavoro socialmente utile a causa dell’età dell'imputato. In seguito ha scontato meno di una settimana di lavoro socialmente utile in una casa di cura.Durante il processo nello scandaloso caso "Ruby", il 24 giugno 2013 il tribunale di Milano ha condannato Berlusconi a sette anni di carcere, ritenendolo colpevole di coinvolgimento nella prostituzione di minori e abuso d'ufficio. Tuttavia un anno dopo la Corte d'Appello di Milano ha assolto l'ex presidente del Consiglio per mancanza di prove, e questa decisione è stata poi approvata dalla Corte di Cassazione italiana.L'8 luglio 2015 un tribunale a Napoli ha condannato Silvio Berlusconi a tre anni di carcere, ritenendolo colpevole di aver corrotto senatori nel 2007 per rovesciare il governo guidato dal premier Romano Prodi.Secondo la legge italiana, la decisione del tribunale di primo grado, il tribunale di Napoli in questo caso, non è soggetta a esecuzione immediata e può essere impugnata in un tribunale superiore.La vita privataBerlusconi è stato sposato due volte. Nel marzo 1965 si è sposato con Carla Elvira Dall'Oglio, matrimonio che è durato dieci anni. Dal suo primo matrimonio ha avuto due figli: Marina e Pier Silvio.Nel 1980, Berlusconi ha conosciuto l'attrice Veronica Lario (il cui vero nome è Miriam Raffaella Bartolini), ma la loro unione è stata registrata solo dieci anni dopo e in quel momento avevano già avuto tre figli: Barbara, Eleonora e Luigi.Nel maggio 2009, investita dagli scandali sulle avventure extraconiugali del marito, Lario ha annunciato pubblicamente la sua intenzione di divorziare. Nel febbraio 2014 è stata ufficialmente conclusa la procedura di divorzio presso il tribunale della città di Monza, ma gli ex coniugi hanno proseguito con la causa, risolvendo la questione degli alimenti.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

italia, politica