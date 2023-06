https://it.sputniknews.com/20230612/premier-indiano-apre-la-riunione-ministeriale--del-g20-sullo-sviluppo-17293239.html

Premier indiano apre la riunione ministeriale del G20 sullo sviluppo

Premier indiano apre la riunione ministeriale del G20 sullo sviluppo

I paesi del G20 dovrebbero aumentare gli investimenti negli obiettivi di sviluppo sostenibile, ha affermato il primo ministro indiano Narendra Modi... 12.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-12T09:05+0200

2023-06-12T09:05+0200

2023-06-12T09:05+0200

g20

india

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/858/12/8581217_0:66:3000:1754_1920x0_80_0_0_3b3525e9a33829936a606a7f977e7b52.jpg

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono un piano di 17 obiettivi correlati sviluppati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2015 come "piano per raggiungere un futuro migliore e più sostenibile per tutti"."Credo fermamente che sia nostra responsabilità collettiva assicurarci di non rimanere indietro rispetto ai nostri obiettivi di sviluppo sostenibile. Dobbiamo assicurarci che nessuno venga lasciato indietro. È essenziale che questo gruppo invii un messaggio forte al mondo che abbiamo un piano d'azione per raggiungere tale obiettivo. I nostri sforzi devono essere inclusivi, equi e sostenibili. Dobbiamo aumentare gli investimenti per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e trovare soluzioni per affrontare i rischi del debito affrontati da molti paesi. Le istituzioni finanziarie multilaterali devono essere riformate, per poter ampliare i criteri di ammissibilità, garantendo l’accessibilità di finanziamenti per coloro che ne hanno bisogno", ha affermato Modi.Il premier indiano ha esortato i ministri del G20 a imparare dall'esperienza dell'India, che ha trasformato più di 100 aree sottosviluppate del Paese in catalizzatori per la crescita, e ha sottolineato la necessità della digitalizzazione e della democratizzazione della tecnologia."La digitalizzazione ha rivoluzionato l'India. La tecnologia viene utilizzata come strumento per responsabilizzare le persone, rendere i dati accessibili e inclusivi. L'India è pronta a condividere la sua esperienza con i paesi partner", ha aggiunto il primo ministro.

india

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

g20, india, politica