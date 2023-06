https://it.sputniknews.com/20230612/morte-di-berlusconi-arrivano-le-condoglianze-di-putin-una-persona-cara-un-vero-amico-17293970.html

Morte di Berlusconi, arrivano le condoglianze di Putin: "Una persona cara, un vero amico"

Morte di Berlusconi, arrivano le condoglianze di Putin: "Una persona cara, un vero amico"

Il presidente russo Vladimir Putin ha espresso le condoglianze per la morte dell'ex primo ministro italiano Silvio Silvio Berlusconi, sottolineando che sarebbe... 12.06.2023, Sputnik Italia

Il telegramma corrispondente è stato pubblicato sul sito web del Cremlino.L'ex presidente del Consiglio italiano, il senatore Silvio Berlusconi, ricoverato il 9 giugno nella clinica San Raffaele di Milano, è morto lunedì in ospedale all'età di 87 anni, hanno riferito vari media italiani.Fonti dell'ospedale hanno confermato che il politico di spicco è morto alle 09:30. Ad aprile, durante un precedente ricovero, i medici curanti dell'ex premier hanno riferito per la prima volta che era affetto da leucemia cronica.Inoltre, Vladimir Putin ha sottolineato che Berlusconi era una persona cara per lui, un vero amico, aggiungendo che ne ammirava sinceramente la saggezza, la capacità di prendere decisioni lungimiranti, quindi la sua morte è una perdita irreparabile e un grande dolore.

