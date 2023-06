https://it.sputniknews.com/20230612/kiev-bombarda-le-zone-dove-risiedono-gli-evacuati-dallallagamento-17294390.html

Kiev bombarda le zone dove risiedono gli evacuati dall'allagamento

La parte ucraina sta bombardando i luoghi di alloggio delle persone evacuate dalla zona allagata della centrale idroelettrica di Novaya Kakhovka, nonostante... 12.06.2023, Sputnik Italia

"Oggi, i volontari sono impegnati nell'aiutare le persone colpite dall'allagamento dopo l'esplosione della centrale idroelettrica di Novaya Kakhovka. Là sparano. Là sparano continuamente, e sparano, i mascalzoni, direttamente nelle zone degli sfollati. Cioè, appena gli evacuati si radunano, proprio lì dove si radunano (sparano)", ha detto Kiriyenko.Secondo Kiriyenko, non solo i dipendenti del Ministero delle situazioni di emergenza stanno lavorando eroicamente nella zona alluvionata, "ma anche persone comuni che si sono semplicemente prese una vacanza a proprie spese e sono andate ad aiutare".In generale, Kiriyenko ha apprezzato molto gli sforzi dei volontari per aiutare i combattenti e le persone nella zona dell'operazione speciale. Ha citato i volontari del "Fronte popolare", la compagnia di volontari della "Fratellanza da combattimento", la "Giovane guardia" della "Russia Unita" e "un numero enorme di persone" che partecipano ai progetti "Tutto per la vittoria" e "Siamo insieme".

