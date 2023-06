https://it.sputniknews.com/20230612/gli-usa-vogliono-rientrare-nellunesco-da-luglio-17294771.html

Gli USA vogliono rientrare nell'UNESCO da luglio

Gli USA vogliono rientrare nell'UNESCO da luglio

Il capo dell'UNESCO, Audrey Azoulay, ha affermato che gli Stati Uniti hanno notificato ufficialmente all'organizzazione il rinnovo dell'adesione, a partire da... 12.06.2023, Sputnik Italia

"Gli Stati Uniti, sotto la presidenza di Joe Biden, hanno chiesto formalmente di rientrare nell'UNESCO, che hanno lasciato sotto (l'ex presidente) Donald Trump", ha detto il direttore generale dell'agenzia in una dichiarazione ad Agence France-Presse.L'agenzia fa riferimento a una lettera del sottosegretario di Stato americano per la gestione e le risorse Richard Verma, in cui chiede il reinserimento degli Stati Uniti nell'organizzazione.Come riportato il giorno prima dal portale Axios, la notifica è stata fatta privatamente.Gli Stati Uniti intendono ripristinare il loro status di paese membro dell'UNESCO quasi sei anni dopo che il precedente capo della Casa Bianca, Donald Trump, ne aveva annunciato l'uscita.Il piano per il ritorno degli Stati Uniti è stato concordato a seguito di lunghe trattative tra il Dipartimento di Stato ei rappresentanti dell'organizzazione e contiene, tra l'altro, un programma per saldare i debiti degli Stati Uniti, osserva il giornale.All'inizio di quest'anno, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha affermato che il paese ha intenzione di tornare all'UNESCO. Ha notato che molti paesi hanno rimproverato a Washington di non prendere sul serio tali organizzazioni. Per questo, ha aggiunto Blinken, dopo il ripristino dei suoi membri, gli Stati Uniti intendono pagare puntualmente le quote.

