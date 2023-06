https://it.sputniknews.com/20230612/crosetto-russia-e-cina-in-africa-come-leuropa-un-secolo-fa-17294896.html

Crosetto: Russia e Cina in Africa come l'Europa un secolo fa

Crosetto: Russia e Cina in Africa come l'Europa un secolo fa

Il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto ha esortato l'Unione Europea a prendere misure proattive per garantire che l'Africa non cada sotto l'influenza... 12.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-12T19:27+0200

2023-06-12T19:27+0200

2023-06-12T19:27+0200

italia

russia

africa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/01/0c/16876428_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a25a118ebdb63a4761c4df87df8f7d85.jpg

In precedenza, diversi paesi africani, commentando gli appelli occidentali a condannare la Russia, hanno affermato che nessuno ha il diritto di imporre ad altri paesi con chi mantenere le relazioni.Secondo Crosetto, la mancanza di una reale assistenza ai paesi africani li mette nelle mani di forze che vorrebbero usarli "per far precipitare l'Occidente in una crisi tra qualche anno".Il capo della Difesa ha anche detto che la Russia potrebbe usare "indirettamente" il grave problema migratorio contro l'Europa.Crosetto ha ricordato le priorità strategiche dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico.La Russia ha ripetutamente affermato che le azioni distruttive degli Stati Uniti e dei suoi alleati per alimentare conflitti militari e interetnici e la sua arrogante interferenza negli affari interni di stati indipendenti hanno provocato un afflusso di milioni di rifugiati dall'Iraq, dall'Afghanistan, dalla Libia, dalla Siria e da altri paesi in Europa.La Russia ha anche ripetutamente affermato che i suoi partner africani sono alleati su un piano di parità, che risale ai tempi sovietici.Diversi leader africani hanno recentemente visitato la Russia. Mosca ha aggiunto che l'Africa ha deluso il mondo occidentale con il suo approccio pragmatico alla Russia.Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov aveva affermato in precedenza che le ex metropoli dovrebbero conoscere il loro posto e capire che il mondo è cambiato.Secondo lui, gli Stati Uniti ei paesi europei, chiedendo ai paesi africani di non cooperare con la Russia, stanno cercando di ripristinare la dipendenza coloniale dall'Africa.

https://it.sputniknews.com/20230612/premier-indiano-apre-la-riunione-ministeriale--del-g20-sullo-sviluppo-17293239.html

italia

russia

africa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

italia, russia, africa