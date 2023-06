https://it.sputniknews.com/20230612/axios-fox-ha-inviato-una-lettera-a-tucker-carlson-chiedendo-di-non-pubblicare-programmi-17294676.html

Axios: Fox ha inviato una lettera a Tucker Carlson chiedendo di non pubblicare programmi

Axios: Fox ha inviato una lettera a Tucker Carlson chiedendo di non pubblicare programmi

Fox News ha inviato una lettera al suo ex presentatore Tucker Carlson chiedendogli di smettere di violare i termini del contratto, riferisce il portale Axios. 12.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-12T16:24+0200

2023-06-12T16:24+0200

2023-06-12T16:24+0200

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/06/0c/17294657_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_bcaf02ea414c99d5b034e3ce384e1b81.jpg

Fox News ha esonerato il giornalista più quotato della nazione ad aprile per motivi poco chiari, ma lo conserva nello staff fino al 2025. In precedenza, il portale aveva riferito che il canale ha notificato a Carlson una violazione del contratto a causa del lancio del proprio programma sul social network Twitter."Fox News ha inviato una lettera a Tucker Carlson chiedendogli di fermare e desistere dalle attività illegali in futuro", scrive Axios.Secondo il portale, Fox afferma che secondo i termini del contratto con l'ex presentatore, i suoi contenuti rimangono esclusivi del canale fino al 31 dicembre 2024. Carlson, a sua volta, fa riferimento al primo emendamento della costituzione degli Stati Uniti, che gli garantisce la libertà di parola, e indica che Fox ha violato il contratto in modo significativo.Secondo le fonti di Axios, Carlson sta pianificando episodi più lunghi e più diversi del suo programma su Twitter con ospiti.

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa