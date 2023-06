https://it.sputniknews.com/20230611/taiwan-avvistati-24-caccia-cinesi-nello-stretto-17292613.html

Taiwan, avvistati 24 caccia cinesi nello stretto

Le forze armate taiwanesi hanno rilevato, domenica, 24 jet militari cinesi e quattro navi nelle vicinanze dell'isola, ha detto il ministero della Difesa... 11.06.2023, Sputnik Italia

"A partire dalle 14:00 (UTC+8) [06:00 GMT] di oggi (11 giugno), le forze armate della R.O.C. hanno rilevato 24 velivoli dell'EPL (inclusi J-10, J-11, SU-30, H-6 e AWACS ), 10 dei quali hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan, e 4 navi PLAN hanno condotto un pattugliamento da combattimento congiunto", ha twittato il ministero.In risposta, secondo la dichiarazione, Taiwan ha schierato aerei da pattugliamento e combattimento, navi e sistemi missilistici terrestri.Taiwan è governata indipendentemente dalla Cina continentale dal 1949. Pechino considera l'isola come una sua provincia, mentre Taiwan sostiene di essere un'entità autonoma, ma non dichiara l'indipendenza. Pechino si oppone a qualsiasi contatto estero ufficiale con Taipei e considera indiscutibile la sovranità cinese sull'isola.L'ultima escalation intorno a Taiwan ha avuto luogo ad aprile dopo che il presidente taiwanese Tsai Ing-wen ha incontrato il presidente della Camera degli Stati Uniti Kevin McCarthy. Pechino ha risposto lanciando massicce esercitazioni militari di tre giorni vicino all'isola in quello che ha definito un "avvertimento" ai separatisti taiwanesi e alle potenze straniere.

