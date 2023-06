https://it.sputniknews.com/20230611/sabotaggio-nord-stream-la-cia-avrebbe-informato-il-belgio-del-coinvolgimento-dellucraina---media-17292849.html

Sabotaggio Nord Stream, la CIA avrebbe informato il Belgio del coinvolgimento dell'Ucraina - media

I media belgi scrivono degli attacchi al gasdotto Nord Stream, osservando che la CIA ha informato le loro controparti europee sulla responsabilità degli... 11.06.2023, Sputnik Italia

La Central Intelligence Agency (CIA) statunitense ha dichiarato alle sue controparti belghe che le forze ucraine erano responsabili della distruzione dei gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2 nel settembre 2022, ha indicato il giornale belga De Tijd.L'articolo riferisce anche che di aver appreso "da fonti ben informate che il nostro servizio di intelligence militare ha poi 'ricevuto una visita' dal servizio di intelligence statunitense CIA".La storia "illustra come le agenzie di intelligence occidentali, comprese quelle belghe, fossero a conoscenza da mesi che si ritiene che l'Ucraina sia coinvolta in uno degli attacchi più brutali e pericolosi alle infrastrutture energetiche europee".L'idea del coinvolgimento di Kiev "avrebbe potuto mettere sotto stress l'alleanza con l'Ucraina", secondo l'articolo, che osservava che la Germania era "dipendente dal gas naturale russo" prima dell'operazione militare speciale di Mosca, "e sia l'Engie francese, l'olandese Gasunie e la tedesca Wintershall, insieme alla russa Gazprom, hanno investito nel Nord Stream 1".Secondo De Tijd, la CIA non è apparsa disposta a rivelare dove ha ottenuto le informazioni in questione, adducendo il desiderio di proteggere le sue fonti.Pubblicamente, gli Stati Uniti hanno continuato ad incolpare la Russia per la distruzione degli oleodotti, molto tempo dopo che la CIA avrebbe avvertito le sue controparti nelle agenzie di intelligence europee del coinvolgimento dell'Ucraina.

