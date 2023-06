https://it.sputniknews.com/20230611/russia-dal-cremlino-avvertono-non-vediamo-alcuna-base-per-il-dialogo-con-kiev-17291601.html

Russia, dal Cremlino avvertono: non vediamo alcuna base per il dialogo con Kiev

Dmitry Peskov, circa una possibile trattativa con la controparte ucraina: nessuno spiraglio al momento. 11.06.2023, Sputnik Italia

"In realtà non ci sono accordi e prerequisiti per i negoziati tra Russia e Kiev ora".Così, laconico, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, circa eventuali trattative con il regime di Kiev.Le dichiarazioni del portavoce via Telegram.A seguire Peskov ha elencato alcune delle principali ragioni Peskov a causa delle quali l'Ucraina si rifiuta di risolvere pacificamente la situazione.Tra i diversi fattori che il portavoce ritiene di serio ostacolo ad aperture sul tema delle trattative ha menzionato in particolare:In Ucraina, allo stesso tempo, hanno dichiarato che "la pace può essere stabilita solo alle loro condizioni e dopo che il paese sarà tornato ai confini del 1991".Dal Cremlino si è osservato però "che un piano che non tiene conto delle realtà territoriali odierne e delle nuove regioni della Russia non può essere pacifico".Su eventuali trattative e sulla mediazione tra le parti di recente si sono avanzate proposte da più parti: è il caso del Sudafrica, ma anche del Brasile di Lula, della Cina e da ultimo da parte del Vaticano.

