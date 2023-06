https://it.sputniknews.com/20230611/lula-chiede-di-impegnarsi-per-proteggere-assange-dallestradizione-negli-stati-uniti-17291180.html

Lula chiede di impegnarsi per proteggere Assange dall'estradizione negli Stati Uniti

Lula chiede di impegnarsi per proteggere Assange dall'estradizione negli Stati Uniti

Il Presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha dichiarato stamane di essere preoccupato per la futura estradizione del fondatore di WikiLeaks Julian... 11.06.2023, Sputnik Italia

A maggio, dopo l'incoronazione del Re del Regno Unito Carlo III, Lula ha chiesto il rilascio anticipato del fondatore di WikiLeaks. Dall'aprile 2019, Assange, cittadino australiano, è detenuto nel carcere di alta sicurezza di Belmarsh a Londra, mentre sta affrontando un processo negli Stati Uniti in base alla Legge sullo Spionaggio. Se ritenuto colpevole, il fondatore di WikiLeaks potrebbe essere condannato a 175 anni di carcere. Il 13 giugno, si appellerà nuovamente all'Alta Corte di Londra per contestare la sua estradizione negli Stati Uniti, che sarà l'ultimo tentativo nei tribunali britannici, in quanto ulteriori udienze saranno possibili solo presso la Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU), secondo l'organizzazione non governativa Reporter Senza Frontiere. Assange ha già fatto appello alla CEDU nel dicembre 2022. WikiLeaks è stata fondata da Julian Assange il 4 ottobre 2006, ma è salita alla ribalta nel 2010, quando ha iniziato a pubblicare fughe di informazioni governative riservate su larga scala, anche dagli Stati Uniti.

