https://it.sputniknews.com/20230611/la-polonia-afferma-di-non-avere-nulla-a-che-fare-con-il-sabotaggio-del-nord-stream-17291455.html

La Polonia afferma di non avere nulla a che fare con il sabotaggio del Nord Stream

La Polonia afferma di non avere nulla a che fare con il sabotaggio del Nord Stream

In precedenza, il Wall Street Journal aveva riferito che gli investigatori tedeschi stavano esaminando le prove che la Polonia fosse stata utilizzata come base... 11.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-11T11:38+0200

2023-06-11T11:38+0200

2023-06-11T11:38+0200

polonia

nord stream 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/06/0b/17291435_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_359900eafb231dea24cd9457e97d3361.jpg

La Polonia non ha nulla a che fare con gli attentati dei gasdotti Nord Stream, ha scritto su Twitter Stanislav Zharin, portavoce del Ministro coordinatore dei servizi speciali della Repubblica.In precedenza, il Wall Street Journal aveva riferito che gli investigatori tedeschi stavano esaminando le prove che la Polonia fosse stata utilizzata come base operativa per gli attacchi al Nord Stream. Secondo il giornale, i dati dell'indagine indicano che la Polonia sarebbe stata il centro della logistica e del finanziamento degli attacchi dello scorso settembre. Secondo il giornale, gli investigatori tedeschi stanno indagando sul perché uno yacht collegato agli attacchi Nord Stream sia stato noleggiato da un'agenzia di viaggi da "una rete di società di facciata ucraine". Il funzionario della sicurezza nazionale polacca non nega che una società polacca possa essere coinvolta negli attacchi terroristici al Nord Stream, ma gli stessi funzionari tedeschi avrebbero dichiarato al giornale di non avere alcuna prova che la Polonia sia coinvolta negli attacchi ai gasdotti. Allo stesso tempo, il portavoce dei servizi di sicurezza insiste sul fatto che la Russia avrebbe avuto un movente per commettere questi attacchi terroristici. "L'ipotesi che l'attentato possa essere stato permesso dalla Russia, che aveva il movente e la capacità di compiere un'operazione del genere, rimane rilevante", ha detto Zharin. In precedenza, il Presidente russo Vladimir Putin, commentando le accuse dell'Occidente sul presunto coinvolgimento della Russia nell'emergenza del gasdotto, ha detto che "qualcuno ha avuto il coraggio di pensare che sia stata la Russia stessa a farlo esplodere, è difficile immaginare che qualcuno se ne esca con una tale assurdità, ma comunque se ne escono con ogni tipo di assurdità". La Russia ha anche detto che l'Occidente sta cercando di "offuscare" la situazione e l'indagine sul gasdotto Nord Stream, Mosca non glielo permetterà. Il giornalista statunitense Seymour Hersh, vincitore del Premio Pulitzer, ha pubblicato la sua inchiesta l'8 febbraio, nella quale ha citato una fonte che afferma che nel giugno 2022, sotto la copertura delle esercitazioni Baltops, sono stati piazzati degli ordigni esplosivi sotto i gasdotti russi da parte dei sommozzatori della Marina statunitense, supportati da specialisti norvegesi. Secondo Hersh, la decisione sull'operazione è stata presa dal Presidente degli Stati Uniti Joe Biden dopo nove mesi di discussioni con i funzionari dell'amministrazione che si occupano di questioni di sicurezza nazionale. Il Pentagono ha poi dichiarato a Sputnik che gli Stati Uniti non hanno nulla a che fare con il sabotaggio. Il Cremlino ha ripetutamente affermato che l'indagine sull'attacco a Nord Stream deve essere trasparente, il mondo deve scoprire i responsabili. La Russia non si fa illusioni sull'onestà dell'Occidente nell'indagare su alcuni incidenti, ma non potrà sfuggire alla responsabilità degli incidenti ai Nord Stream, ha dichiarato il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.

https://it.sputniknews.com/20230610/indagini-tedesche-su-nord-stream-la-polonia-forse-usata-come-base-operativa-per-il-sabotaggio-17289510.html

polonia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

polonia, nord stream 2