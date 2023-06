https://it.sputniknews.com/20230611/il-ministero-della-difesa-russo-riferisce-dellattacco-ucraino-senza-successo-alla-nave-priazovye-17291977.html

Il ministero della Difesa russo riferisce dell'attacco ucraino senza successo alla nave "Priazovye"

Il ministero della Difesa russo riferisce dell'attacco ucraino senza successo alla nave "Priazovye"

Attacco respinto effettuato nella notte da parte delle forze ucraine all'indirizzo della nave della marina militare russa "Priazoye". 11.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-11T14:31+0200

2023-06-11T14:31+0200

2023-06-11T14:31+0200

la situazione in ucraina

marina militare

marina russa

russia

sicurezza

attacco

ucraina

geopolitica

mondo

mar nero

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1a/15334102_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_565fdc6a39ade4ecf69d23b97d905526.jpg

Natanti senza equipaggio ucraini hanno cercato di attaccare la nave russa "Priazovye" nel Mar Nero, l'attacco è stato respinto, ha detto il ministero della Difesa.L'attacco ha avuto luogo a circa 300 km. a sud-est della città della Crimea di Sebastopoli.Le forze russe come specificato hanno respinto tutte le imbarcazioni ucraine grazie al regolare armamento in dotazione alla nave.Non si sono registrati danni all'imbarcazione, che continua a svolgere i propri compiti. Non vi sono state vittime.Così il messaggio del ministero, circa l'attacco alla nave:Il Ministero della Difesa ha aggiunto che durante l'attacco nella parte centrale del Mar Nero c'era un drone da ricognizione strategica americano di tipo RQ-4B Global Hawk.È stato notato che il drone è apparso lì prima di attacchi simili in passato.

russia

ucraina

mar nero

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

marina militare, marina russa, russia, sicurezza, attacco, ucraina, geopolitica, mondo, mar nero