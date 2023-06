https://it.sputniknews.com/20230611/giappone-il-partito-al-potere-ammette-possibilita-di-scioglimento-parlamento-con-voto-di-sfiducia-17291070.html

Giappone, il partito al potere ammette possibilità di scioglimento Parlamento con voto di sfiducia

Giappone, il partito al potere ammette possibilità di scioglimento Parlamento con voto di sfiducia

Shinji Inoue, vice segretario generale del Partito Liberal Democratico al potere in Giappone, ha dichiarato alla NHK TV che una mozione di sfiducia sarebbe... 11.06.2023, Sputnik Italia

I leader del Partito Costituzionale Democratico all'opposizione hanno ripetutamente affermato di non escludere una mozione di sfiducia nei confronti del Governo giapponese guidato dal Primo Ministro Fumio Kishida, poiché si oppongono al progetto di legge per l'istituzione di un fondo speciale per fornire risorse finanziarie per la Difesa. Allo stesso tempo, alcuni membri del Partito Costituzionale Democratico temono che, con il rafforzamento del rating del Governo dopo il vertice dei leader del G7 di maggio, l'opposizione non sia ancora pronta ad andare ad elezioni anticipate se Kishida annuncia lo scioglimento della Camera bassa del Parlamento. La decisione di sciogliere la camera bassa del Parlamento spetta al capo del Governo giapponese, il Primo Ministro, ma l'atto di scioglimento viene eseguito dall'Imperatore. Il mandato degli attuali membri della Camera bassa del Parlamento giapponese scade nell'ottobre 2025. Gli ultimi sondaggi d'opinione condotti dai media giapponesi mostrano un aumento del sostegno al Gabinetto in carica, che ha raggiunto quasi il 47%.

