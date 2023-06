https://it.sputniknews.com/20230611/controffensiva-ucraina-loccidente-ammette-lespulsione-dei-russi-altamente-improbabile-17292174.html

Controffensiva ucraina, l'Occidente ammette: l'espulsione dei russi altamente improbabile

Il presidente russo Vladimir Putin in precedenza aveva affermato che Kiev aveva certamente dato il via alla sua tanto attesa offensiva, ma che finora... 11.06.2023, Sputnik Italia

Con la controffensiva di Kiev contro le forze russe già in corso, i funzionari statunitensi ed europei "ammettono privatamente che è altamente improbabile che tutte le forze russe siano cacciate dal territorio ucraino".A riferirlo, un giornale americano.Lo stesso ha aggiunto:Secondo la pubblicazione, "ancora, due temi emergono come chiare idee di 'successo': che l'esercito ucraino riconquisti e mantenga aree chiave di territorio" che erano state precedentemente conquistate "dai russi, e che Kiev accordi all'esercito russo un colpo debilitante che costringe il Cremlino a mettere in discussione il futuro delle sue opzioni militari in Ucraina”.Se Kiev non riesce a riconquistare "una città significativa", continua la stessa, alcuni funzionari delle capitali alleate o del Congresso probabilmente solleveranno dubbi sull'andamento delle manovre, "soprattutto se gli ucraini perdono troppe truppe e molte attrezzature vengono distrutte".La fonte ha anche ammesso in questo senso che le forze russe stanno "cominciando a migliorare, stanno "migliorando le loro tattiche e praticando migliori operazioni difensive".La pubblicazione sottolinea inoltre:Le affermazioni arrivano dopo che il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha confermato che la tanto attesa controffensiva del suo Paese sttolineando che "azioni difensive sono in corso".Ciò ha fatto seguito all'annuncio del presidente russo Vladimir Putin sul fatto che l'uso di riserve strategiche da parte di Kiev durante i recenti attacchi significa che si può "affermare con assoluta certezza" che la controffensiva ucraina è iniziata.Putin ha sottolineato che finora le forze ucraine non sono riuscite a raggiungere i loro obiettivi e che i loro piani relativi all'avanzata sono stati ostacolati dalle truppe russe.Allo stesso tempo, il presidente russo ha avvertito del fatto che, nonostante tutte queste battute d'arresto subite dalle forze ucraine, il potenziale offensivo delle truppe fedeli a Kiev non si è ancora esaurito.

