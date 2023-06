https://it.sputniknews.com/20230611/ambasciatore-russo-mosca-pronta-a-valutare-le-idee-oneste-sullucraina-dei-mediatori-17292726.html

Ambasciatore russo: Mosca pronta a valutare le idee oneste sull'Ucraina dei mediatori

La parte russa è pronta a prendere in considerazione proposte neutrali e costruttive di possibili mediatori per i colloqui di pace sul conflitto in Ucraina, ha... 11.06.2023, Sputnik Italia

"La questione dei mediatori è molto importante, ma, dal mio punto di vista, non è decisiva. Certo, siamo pronti a prendere in considerazione tutte le proposte oneste, serie, neutre, ponderate e costruttive di possibili mediatori. Così, molte idee di insediamento sono contenute nelle proposte dei nostri amici cinesi", ha detto l'ambasciatore in un'intervista al portale austriaco exxpress.Il diplomatico ha aggiunto che la Russia apprezza gli sforzi della Turchia in questo senso, ad esempio sul "patto del grano", le iniziative di pace dei paesi africani, nonché la disponibilità del Vaticano.Allo stesso tempo, ha osservato che anche la parte russa è ben consapevole che non esiste una soluzione universale a questo problema.Questi ha spiegato che in questa situazione Mosca non vede altra via d'uscita se non l'attuazione dei compiti fissati e il raggiungimento di tutti gli obiettivi dell'operazione speciale.

