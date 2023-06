https://it.sputniknews.com/20230610/vucic-siamo-sempre-pronti-ad-un-dialogo-col-kosovo-ma-bisogna-dare-qualcosa-ai-serbi-17290799.html

Vucic: siamo sempre pronti ad un dialogo col Kosovo, ma bisogna dare qualcosa ai serbi

Vucic: siamo sempre pronti ad un dialogo col Kosovo, ma bisogna dare qualcosa ai serbi

Aleksandar Vucic, presidente della Serbia, venerdì ha chiesto al Kosovo di non tenere nuove elezioni del sindaco nel nord del territorio fino a quando i serbi etnici, che lì costituiscono la maggioranza, non avranno ottenuto maggiore autonomia.La scorsa settimana la violenza è esplosa nel nord del Kosovo, dopo che i sindaci di etnia albanese hanno prestato giuramento in diversi comuni a maggioranza serba a seguito delle elezioni locali, dove un boicottaggio serbo ha provocato un'affluenza alle urne di appena il 3,5%.In risposta ai disordini, in cui i manifestanti serbi si sono scontrati con la Kosovo Force (KFOR), il contingente di mantenimento della pace della NATO, e ci sono stati dozzine di feriti da entrambe le parti, la Serbia ha posto le sue forze armate in massima allerta per il combattimento e la NATO ha inviato rinforzi.L'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno chiesto a Pristina di organizzare nuove elezioni in Kosovo per allentare le tensioni, e alla Serbia di abbandonare l'allerta al combattimento e di allontanare le truppe dal confine con il territorio, che ha dichiarato l'indipendenza nel 2008 senza il riconoscimento di Belgrado.Tuttavia, il presidente della Serbia ha affermato che i funzionari dovranno fare alcune concessioni per garantire la partecipazione serba a un nuovo voto. Il precedente accordo, stilato nel 2013 con l'intermediazione dell'Unione Europea, prevedeva che i serbi del nord istituissero un'associazione di municipalità autonome in cambio del riconoscimento delle istituzioni del Kosovo.Tuttavia, il piano non è mai stato attuato, con Albin Kurti, primo ministro del Kosovo, che ha affermato che l'area a maggioranza serba potrebbe organizzare un referendum per ricongiungersi alla Serbia se fosse stata data maggiore autonomia.

