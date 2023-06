https://it.sputniknews.com/20230610/orban-esorta-trump-a-non-arrendersi-17290064.html

Orban esorta Trump a non arrendersi

Orban esorta Trump a non arrendersi

Il primo ministro ungherese, Viktor Orban, ha voluto lanciare un incoraggiamento alla volta dell'ex-POTUS Donald Trump, accusato con ben 37 capi d'accusa per... 10.06.2023, Sputnik Italia

A seguito delle recenti accuse nei confronti dell'ex-presidente Donald Trump di aver prelevato con sé e in alcuni casi mostrato ad altri, non autorizzati, informazioni chiave sulle capacità di difesa degli Stati Uniti e di altri Paesi, e dettagli sui programmi nucleari statunitensi, ora il premier ungherese Viktor Orban lancia un forte messaggio di solidarietà nei confronti dell'ex-presidente degli Stati Uniti d'America:Trump è stato accusato per 37 capi d'accusa e una condanna cumulativa fino a 400 anni di carcere.Tra i 37 capi d'accusa figurano il possesso illegale di documenti classificati relativi alla sicurezza nazionale e la falsa testimonianza.L'ex-presidente insiste sulla propria innocenza, ed è stato convocato in tribunale a Miami martedì prossimo.Il presidente ungherese non è nuovo all'espressione di solidarietà nei confronti dell'ex-presidente Trump: ad aprile ha pubblicato uno scatto fatto con Trump ad agosto 2022 nella tenuta di quest'ultimo a Bedminster, nello stato del New Jersey, in vista del discorso di Orban all'apertura di una Conferenza a Dallas, proprio su invito di Trump.L'ex-POTUS ha definito il caso penale un'interferenza nelle prossime elezioni presidenziali a cui intende partecipare, ricordando che documenti segreti sono stati trovati anche nell'ufficio privato e nella casa dell'attuale presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.

