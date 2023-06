https://it.sputniknews.com/20230610/ministero-esteri-russo-loccidente-non-ha-rispettato-tre-condizioni-per-laccordo-sul-grano-17290555.html

Ministero Esteri russo: L'Occidente non ha rispettato tre condizioni per l'accordo sul grano

Ministero Esteri russo: L'Occidente non ha rispettato tre condizioni per l'accordo sul grano

Durante le consultazioni a Ginevra, Mosca ha sottolineato il mancato rispetto della maggior parte dei compiti previsti dal memorandum Russia-ONU, secondo una... 10.06.2023, Sputnik Italia

Durante i negoziati, le parti hanno prestato particolare attenzione a come vengono affrontati i cinque problemi sistemici menzionati nell'accordo. Stiamo parlando di riconnettere Rosselkhozbank a SWIFT, della ripresa delle forniture di ricambi e attrezzature, della logistica dei trasporti e assicurazion, del Gasdotto ammoniaca Togliatti-Odessa e dello sblocco dei beni congelati delle compagnie russe.Si segnala inoltre che durante le consultazioni il viceministro degli Esteri Sergey Vershinin ha condannato l'esplosione dell'oleodotto dell'ammoniaca Togliatti-Odessa nel territorio controllato da Kiev e ha osservato che così facendo l'Ucraina ha inferto un duro colpo al concetto stesso degli accordi di Istanbul del 22 luglio 2022. Ciò include l '"iniziativa del Mar Nero", parte integrante della quale era la fornitura di ammoniaca.Il dipartimento ha sottolineato che la rapida risoluzione dei problemi di cui sopra potrebbe contribuire al ripristino dell'accesso dei prodotti russi ai mercati mondiali. Ciò, a sua volta, è in linea con gli obiettivi della sicurezza alimentare globale in generale, ha concluso il ministero.Nel luglio dello scorso anno, i rappresentanti di Russia, Ucraina, Turchia e Nazioni Unite hanno firmato un pacchetto di documenti che definiscono l'algoritmo per l'esportazione di prodotti agricoli ucraini dai porti del Mar Nero e prevedono la rimozione delle restrizioni all'esportazione di cibo e fertilizzanti russi ai mercati mondiali. Mosca ha ripetutamente notato che il grano ucraino viene inviato principalmente in Europa e non nei paesi africani bisognosi, e l'accordo non funziona con i prodotti russi.A metà maggio, il ministero degli Esteri ha annunciato che l'accordo era stato prorogato senza modifiche fino al 17 luglio. Come spiegato dal ministero, se cinque problemi relativi al memorandum Russia-Onu non saranno risolti entro due mesi, l'accordo verrà risolto. Si tratta di ricollegare Rosselkhozbank a SWIFT, riprendere la fornitura di macchine agricole e ricambi, rianimare l'oleodotto dell'ammoniaca Togliatti-Odessa, sbloccare la logistica dei trasporti e le assicurazioni, sbloccare i beni delle compagnie russe.Lunedì scorso si è saputo che i sabotatori ucraini hanno fatto saltare in aria un gasdotto di ammoniaca nella regione di Kharkov. Il ministero della Difesa ha definito l'incidente un atto terroristico. Successivamente, il ministero degli Esteri ha affermato che Mosca avrebbe tenuto conto di questo incidente in ulteriori discussioni sull'accordo sul grano.

