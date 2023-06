https://it.sputniknews.com/20230610/mercato-unico-del-gas-dellunione-economica-eurasiatica-probabile-creazione-entro-il-2025-17289637.html

Mercato unico del gas dell'Unione Economica Eurasiatica: probabile creazione entro il 2025

I membri dell'Unione Economica Eurasiatica (UEE) stanno negoziando attivamente la creazione di un mercato unico del gas, che probabilmente sarà creato entro il... 10.06.2023, Sputnik Italia

Kozhoshev ha anche osservato che i membri dell'UEE potrebbero iniziare a pagare il gas in rubli in futuro. A ottobre, Kozhoshev aveva dichiarato a Sputnik che tutti i membri dell'Unione Economica Eurasiatica, ad eccezione del Kazakistan, avevano concordato di passare ai pagamenti del gas in rubli, aggiungendo che Astana potrebbe anche iniziare a commerciare in valute nazionali. L'UEE è un'unione economica composta da cinque Paesi ex sovietici - Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan e Russia - ed è stata progettata per garantire la libera circolazione di beni, servizi e lavoro tra gli Stati membri.

