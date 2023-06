https://it.sputniknews.com/20230610/lhonduras-chiede-di-aderire-alla-nuova-banca-di-sviluppo-dei-brics-17289746.html

L'Honduras chiede di aderire alla Nuova Banca di Sviluppo dei BRICS

La Presidente dell'Honduras, Xiomara Castro, ha presentato una richiesta formale di adesione del Paese alla Nuova Banca di Sviluppo BRICS, ha dichiarato il governo del Paese su Twitter. Si fa notare che nei prossimi giorni verrà istituita una commissione tecnica governativa per iniziare il processo di adesione. La decisione politica di istituire una Nuova Banca di Sviluppo all'interno dei BRICS è stata presa nel 2013 in occasione di un vertice a Durban, in Sudafrica. Nel 2014, al successivo vertice di Fortaleza, in Brasile, è stato firmato un accordo sulla banca. Il lancio ufficiale è avvenuto in occasione della riunione inaugurale del Consiglio dei governatori della banca, il 7 luglio 2015 a Mosca. L'obiettivo principale dell'istituzione è quello di finanziare progetti infrastrutturali e di sviluppo sostenibile nei Paesi membri dei BRICS e nei Paesi in via di sviluppo. I BRICS riuniscono Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Molti altri Paesi intendono aderire al blocco economico, tra cui Argentina, Iran e, secondo il Ministero degli Esteri cinese, Indonesia, Turchia, Arabia Saudita ed Egitto. Il Sudafrica ha assunto la presidenza dei BRICS dalla Cina all'inizio di quest'anno. La presidenza durerà fino alla fine del 2023, prima di passare al paese successivo.

