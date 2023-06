https://it.sputniknews.com/20230610/lesercito-ucraino-bombarda-il-punto-di-evacuazione-nella-regione-di-kherson-una-donna-uccisa-17289399.html

L'esercito ucraino bombarda il punto di evacuazione nella regione di Kherson, una donna uccisa

L'esercito ucraino bombarda il punto di evacuazione nella regione di Kherson, una donna uccisa

Il capo della Regione di Kherson Vladimir Saldo: le forze armate ucraine bombardano i centri di evacuazione. 10.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-10T08:42+0200

2023-06-10T08:42+0200

2023-06-10T08:42+0200

kherson

attacco

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/05/0b/17226378_335:0:1951:909_1920x0_80_0_0_6c3d168cff920955e54e96b61a1c55a0.jpg

Una donna è stata uccisa durante il bombardamento da parte delle forze armate ucraine di un punto di alloggio temporaneo sulla Arabatskaya strelka nella regione di Kherson, ha dichiarato il governatore ad interim della regione Vladimir Saldo. Venerdì, Kiev ha colpito con gli stessi missili un centro ricreativo per bambini nel distretto di Genicheskiy. L'amministrazione regionale ha sottolineato che solo i civili e le strutture civili si trovavano nell'area Arabatskaya Strelka che ha subito il fuoco. Si tratta di persone evacuate da Kherson, così come dai territori inondati dopo la distruzione della centrale idroelettrica di Kakhovka, soprattutto donne, bambini e anziani. La Gran Bretagna ha annunciato il trasferimento di missili da crociera Storm Shadow a Kiev all'inizio di maggio. La gittata della versione da esportazione è di circa 250 chilometri. Come ha avvertito il Ministero degli Esteri russo, questa decisione di Londra porta a una grave escalation.

https://it.sputniknews.com/20230609/forze-armate-ucraine-colpiscono-centro-ricreativo-per-bambini-nella-regione-di-kherson-17288082.html

kherson

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

kherson, attacco, ucraina