L'Argentina prevede investimenti fino a $ 500 milioni da Chevron in progetto petrolio e gas

L'investimento imponente vedrà la luce in Argentina, in una joint-venture tra la americana Chevron e lo Stato del Sudamerica. A riferirlo l'attuale ministro... 10.06.2023, Sputnik Italia

La compagnia petrolifera statunitense Chevron potrebbe investire quest'anno fino a 500 milioni di dollari nello sviluppo del giacimento di petrolio e gas El Trapial, nella provincia argentina di Neuquén.A riferirlo il ministro dell'Economia del Paese, Sergio Massa.Il ministro ha aggiunto che Chevron ha presentato le sue proiezioni di crescita delle esportazioni per l'anno in corso.La società ha iniziato a cercare petrolio in Argentina nel 1980 e ora la sua controllata Chevron Argentina SRL è l'ottavo produttore di petrolio del Paese, con concessioni nel bacino di Neuquén.Il 16 maggio l'Argentina ha ripreso ad esportare greggio in Cile dalla riserva di idrocarburi non convenzionali di Vaca Muerta nella stessa provincia, attraverso un oleodotto inattivo dal 2006.

