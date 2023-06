https://it.sputniknews.com/20230610/indagini-tedesche-su-nord-stream-la-polonia-forse-usata-come-base-operativa-per-il-sabotaggio-17289510.html

Indagini tedesche su Nord Stream: la Polonia forse usata come base operativa per il sabotaggio

Indagini tedesche su Nord Stream: la Polonia forse usata come base operativa per il sabotaggio

10.06.2023

All'inizio di marzo, il Der Spiegel aveva rivelato i dettagli dello yacht presumibilmente collegato al sabotaggio - Una barca a vela Bavaria Cruiser 50 chiamata Andromeda noleggiata da sconosciuti, con l'e-mail utilizzata per noleggiarla che lasciava intendere collegamenti con l'Ucraina. Gli investigatori stanno cercando di capire perché lo yacht utilizzato per far esplodere i gasdotti sia entrato nelle acque polacche. L'indagine ha anche mostrato che la Polonia potrebbe essere il centro della logistica e del finanziamento dell'attacco di sabotaggio, ha aggiunto il giornale. Gli investigatori tedeschi hanno ricostruito l'intero viaggio di due settimane dell’Andromeda e hanno scoperto che ha deviato dalla sua rotta per entrare nelle acque polacche, si legge nel rapporto. Allo stesso tempo, la Polonia, che sta conducendo la propria indagine, sta cercando da mesi di scoprire cosa stia indagando Berlino, ha riferito il giornale. Un alto funzionario della sicurezza nazionale polacca ha dichiarato all'agenzia di stampa che le autorità del Paese non sono state coinvolte negli attacchi, tuttavia non può escludere la partecipazione di qualche entità privata polacca all'operazione. Altri funzionari polacchi avrebbero affermato di dubitare che l'Andromeda sia coinvolta nella distruzione degli oleodotti, scrive il giornale. Mosca, da parte sua, ha sempre sostenuto che dietro l'incidente ci siano gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, poiché Londra e Washington sono stati tra i più strenui oppositori del progetto, definendo l'oleodotto "una minaccia" per l'Europa.

