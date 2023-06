https://it.sputniknews.com/20230610/il-cancelliere-tedesco-olaf-scholz-prevede-di-parlare-nel-prossimo-futuro-con-vladimir-putin-17289855.html

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz vuole parlare nel prossimo futuro con Vladimir Putin

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz vuole parlare nel prossimo futuro con Vladimir Putin

Il cancelliere Olaf Scholz ha annunciato l'intenzione di avere colloqui telefonici con il presidente russo Vladimir Putin in un prossimo futuro. 10.06.2023, Sputnik Italia

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha dichiarato che prevede di parlare con il presidente russo Vladimir Putin, nel prossimo futuro.La dichiarazione rilasciata a margine del 38esimo congresso della Chiesa protestante, a Norimberga.L'ultima volta che Scholz e Putin hanno parlato per telefono è stato nel dicembre dello scorso anno.il portavoce del governo tedesco, Steffen Hebestreit, aveva detto ai giornalisti a febbraio che, "nonostante la differenza di opinioni sulla crisi in corso in Ucraina", le autorità tedesche "ritengono necessario mantenere contatti regolari con la Federazione Russa, nella speranza di un qualche progresso".

