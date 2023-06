https://it.sputniknews.com/20230610/gasdotto-togliatti-odessa-improbabile-un-rilancio-dellinfrastruttura-in-tempi-brevi-17290287.html

Gasdotto Togliatti-Odessa, improbabile un rilancio dell'infrastruttura in tempi brevi

Gasdotto Togliatti-Odessa, improbabile un rilancio dell'infrastruttura in tempi brevi

Il vice-ministro degli Esteri russo Sergey Vershinin riferisce di una improbabile ripartenza veloce delle esportazioni di ammoniaca verso i porti ucraini a... 10.06.2023, Sputnik Italia

La notizia dell'esplosione del gasdotto dell'ammoniaca, il Togliatti-Odessa, era stata data questo mercoledì dal ministero della Difesa russa, il quale aveva aggiunto che vi sono state vittime tra i civili.Il vice-ministro russo Sergey Vershinin ha dichiarato in proposito che "una prospettiva realistica del ripristino e del lancio del gasdotto dell'ammoniaca è stata rimandata per molto tempo ".La dichiarazione a margine dei colloqui presso la sede delle Nazioni Unite a Ginevra.Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto questo giovedì che l'esplosione complicherà l'estensione dell'accordo sul grano.l diplomatico definisce l'attacco un altro esempio delle politiche "irragionevoli, irrazionali e criminali" di Kiev."I rappresentanti delle Nazioni Unite non sono stati in grado di spiegare cosa abbia spinto Kiev a compiere l'attacco", conclude Vershinin.

