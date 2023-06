https://it.sputniknews.com/20230609/putin-sulloperazione-speciale-in-nessun-settore-gli-ucraini-raggiungono-obiettivi-17288682.html

Putin sull'operazione speciale: in nessun settore gli ucraini raggiungono obiettivi

Putin sull'operazione speciale: in nessun settore gli ucraini raggiungono obiettivi

Il presidente russo Vladimir Putin commenta la situazione sui campi di battaglia e i tentativi, andati falliti, della parte ucraina. 09.06.2023, Sputnik Italia

Le truppe ucraine non hanno raggiunto i loro obiettivi in nessuna area grazie al coraggio dei soldati russi e alla corretta organizzazione delle truppe.A dirlo il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ai giornalisti.Lo stesso sottolinea l'intensità dei combattimenti dei due giorni precedenti.Putin sottolinea che la leadership militare della Russia valuta realisticamente la situazione attuale e procederà da queste realtà, costruendo le azioni della Russia per il prossimo futuro."Per quanto riguarda il fatto che (la controffensiva) si sia bloccata o meno, si può affermare che tutti i tentativi di controffensiva fatti finora sono falliti. Ma il potenziale offensivo delle truppe del regime di Kiev resiste ancora", ha concluso Putin sul tema.

