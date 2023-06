https://it.sputniknews.com/20230609/putin-dopo-il-7-8-luglio-la-russia-iniziera-dispiegamento-di-armi-tattiche-in-bielorussia-17287456.html

Putin: dopo il 7-8 luglio la Russia inizierà dispiegamento di armi tattiche in Bielorussia

Putin: dopo il 7-8 luglio la Russia inizierà dispiegamento di armi tattiche in Bielorussia

Come spiegato dallo stesso presidente russo, la ragione di tale passo è stata la dichiarazione del Regno Unito sulle forniture all'Ucraina di munizioni... 09.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-09T15:28+0200

2023-06-09T15:28+0200

2023-06-09T15:28+0200

russia

mosca

bielorussia

vladimir putin

alexander lukashenko

geopolitica

armamenti

dichiarazioni

armi

dispiegamento

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/04/16074219_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_a3c7f6b494965c201c7b570d68673c6c.jpg

Dal canto suo, il leadere bielorusso ha dichiarato che "Russia e Bielorussia hanno problemi irrisolti nel settore economico", ma che essi "non sono problematici".Putin a sua volta ha sottolineato che la struttura delle relazioni economiche bilaterali sta migliorando, "l'enfasi non è solo sulle aree tradizionali di cooperazione, ma anche sulle aree ad alta tecnologia".La decisione di schierare armi nucleari tattiche in Bielorussia è stata presa dai due leader a marzo.Come spiegato dallo stesso presidente russo, la ragione di tale passo è stata la dichiarazione del Regno Unito sulle forniture all'Ucraina di munizioni all'uranio impoverito.La decisione di parte russa, come sottolineato dallo stesso Putin, non viola gli obblighi internazionali, poiché la Russia non trasferisce il suo arsenale alla vicina Repubblica:Le forze armate della Bielorussia sono state fornite del complesso operativo-tattico Iskander-M, in grado di utilizzare missili con capacità nucleare.

russia

bielorussia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, mosca, bielorussia, vladimir putin, alexander lukashenko, geopolitica, armamenti, dichiarazioni, armi, dispiegamento, mondo, confine, ucraina, sicurezza