Il ministro degli Esteri di Taiwan visiterà l'Europa nonostante le controversie

Il ministro degli Esteri di Taiwan visiterà l'Europa nonostante le controversie

Il ministro degli Esteri taiwanese Joseph Wu si recherà in Europa la prossima settimana, in una visita già annunciata che potrebbe vederlo a Bruxelles e a... 09.06.2023

Le fonti hanno affermato che a Praga, Wu parteciperà a una conferenza sulla sicurezza prevista per il 14 giugno, quando potrebbe parlare subito dopo l'apertura dell'evento da parte del Presidente ceco Petr Pavel. I leader europei di solito non condividono il palco con gli alti funzionari di Taiwan, quindi il discorso di Wu rappresenterà una svolta diplomatica, ha affermato uno degli addetti ai lavori. Né Pechino, né Taipei, né l'ufficio di Pavel hanno ancora commentato la questione. Le notizie sull'imminente visita di Wu in Europa arrivano dopo che il Presidente francese Emmanuel Macron ha avvertito che l'Europa non deve lasciarsi trascinare nel confronto tra Stati Uniti e Cina per mezzo di Taiwan. Ancora prima il via alle tensioni era iniziato con la visita all’isola della Presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi all'inizio di agosto 2022. Pechino percepisce Taiwan, che è governata in modo indipendente dalla Cina continentale dal 1949, come una parte inalienabile del proprio territorio sovrano e si oppone a qualsiasi contatto ufficiale separato tra l'isola e altri Paesi. Sebbene gli Stati Uniti non mantengano relazioni diplomatiche formali con Taiwan, Washington ha un ufficio di rappresentanza a Taipei e rimane il principale fornitore di armi dell'isola. Gli Stati Uniti inviano spesso navi da guerra e aerei di sorveglianza nello Stretto di Taiwan, con Pechino che definisce tali missioni come provocazioni e definisce Washington "un creatore di rischi per la sicurezza nella regione".

