https://it.sputniknews.com/20230609/il-gas-e-aumentato-del-185-in-europa-17288535.html

Il gas è aumentato del 18,5% in Europa

Il gas è aumentato del 18,5% in Europa

Il prezzo del gas è aumentato del 18,5 %, superando i 350 dollari per mille metri cubi. 09.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-09T18:17+0200

2023-06-09T18:17+0200

2023-06-09T18:17+0200

europa

ue

petrolio

finanza

prezzi

borsa

geopolitica

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/13196668_0:0:3251:1830_1920x0_80_0_0_f41d070261ffae2f7ec05a66121bbcbb.jpg

Come da dato rilasciato dalla Borsa di Londra, emerge che i prezzi del gas scambiato in Europa hanno accelerato il tasso di crescita al 18,5%, superando nuovamente i 350 dollari per mille metri cubi.Sull'indice TTF (il più grande hub europeo situato nei Paesi Bassi) i futures a scadenza più prossima, vale a dire luglio, hanno aperto le negoziazioni a $ 296,5 per mille metri cubi (-0,5%).La loro quotazione è stata, alle ore 15,42, pari a 353,3 dollari (+18,5%). La dinamica delle quotazioni si basa sul prezzo stimato del giorno di negoziazione precedente - $ 298,1 per mille metri cubi.I prezzi del gas sono rimasti in calo dalla fine dello scorso anno, fino al 25 maggio, quando per la prima volta in due anni, sono scesi al di sotto di $ 300 per mille metri cubi. Questo è più di 13 volte inferiore ai valori record dei primi giorni della primavera dello scorso anno - 3.892 dollari per mille metri cubi.

https://it.sputniknews.com/20230405/lomc-non-esclude-un-aumento-dei-prezzi-del-gas-in-europa-per-il-prossimo-inverno-17130005.html

europa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

europa, ue, petrolio, finanza, prezzi, borsa, geopolitica, mondo