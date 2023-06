https://it.sputniknews.com/20230608/violenza-sulle-donne-dal-cartellino-giallo-al-braccialetto-elettronico-17283820.html

Violenza sulle donne, dal cartellino giallo al braccialetto elettronico

Violenza sulle donne, dal cartellino giallo al braccialetto elettronico

Il ddl, composto da 15 articoli, punta soprattutto alla prevenzione per evitare che i cosiddetti 'reati spia' possano poi degenerare in fatti più gravi. 08.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-08T10:03+0200

2023-06-08T10:03+0200

2023-06-08T10:03+0200

italia

violenza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/13129135_0:108:1920:1188_1920x0_80_0_0_8456efdded36578431869fc1a6798eab.jpg

Rafforzamento delle misure cautelari, e quindi l'ammonimento, braccialetto elettronico applicato di norma, obbligo di rispettare la distanza minima di avvicinamento di 500 metri dalla vittima e ampliamento delle fattispecie di reato per cui si possono applicare le misure precauzionali, tra cui anche revenge porn e sfregio del viso con l'acido.Sono alcune delle misure contenute nel ddl contro la violenza sulle donne approvato dal Consiglio dei ministri. Il ddl, composto da 15 articoli, punta soprattutto alla prevenzione per evitare che i cosiddetti 'reati spia' possano poi degenerare in fatti più gravi.Tra gli obiettivi ha anche quello di velocizzare i tempi per l'applicazione delle misure cautelari, con termini stringenti per pubblici ministeri e giudici, e di dare priorità alla trattazione di processi in materia di violenza di genere e domestica e di rendere specializzati i pm cercando di assegnare sempre agli stessi i fascicoli riguardanti la violenza sulle donne.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

italia, violenza